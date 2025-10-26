Sfondo scuro Sfondo chiaro
Genoa , Viera:"Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo"
Roma , Gasperini:” tornare a vincere era la priporità assoluta”
Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

La Roma espugna il Mapei Stadium e batte il Sassuolo 1-0. Giallorossi in testa in classifica a quota 18 punti insieme al Napoli. Il tecnico Gian Piero Gaspeini al termine del match: ” “Sono molto soddisfatto ma non solo per la classifica.” Era impirtante vincere veramente un peccato aver consegnato ai nostri tifosi così tante sconfitte in così poche partite visto che giochiamo in uno stadio sempre pieno e con tanta passione. Dobbiamo provare ad essere un po’ più efficaci perché abbiamo caratteristiche che ci possono far picchiare contro un muro”.

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione
