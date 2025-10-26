Genoa , Viera:”Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

Il genoa è ultimo in classifica a quota 3 punti. Patrick Vieira si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Torino. “Credo che si sia decisa anche nel primo tempo, quando non abbiamo fatto il 2-0. Sapevamo che loro erano pericolosi sui calci piazzati, abbiamo difeso bene quasi fino alla fine – ha dichiarato l’allenatore del Genoa -. Mi dispiace, abbiamo fatto una partita interessante. Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo”.

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione
