Genoa , Viera:”Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo”

Il genoa è ultimo in classifica a quota 3 punti. Patrick Vieira si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Torino. “Credo che si sia decisa anche nel primo tempo, quando non abbiamo fatto il 2-0. Sapevamo che loro erano pericolosi sui calci piazzati, abbiamo difeso bene quasi fino alla fine – ha dichiarato l’allenatore del Genoa -. Mi dispiace, abbiamo fatto una partita interessante. Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo”.