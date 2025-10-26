Serie A: Hellas Verona – Cagliari 2-2



Allo stadio bentegodi verona -Cagliairi finisce 2-2. Un punto per uno che fa per entrabnbe classifica. Foto : Gagliaridni autore del vantaggio del Verona.

Inizia bene il cagliari con Borrelli , la conlcusione non trova lo specchio della poirta. Montipò deve intervbiere pi su Gaetano . Al 23 il Verona passa in vantaggio con Gagliaridni che sblocca il match sfruttando al meglio la punizione calciata da Giovane.

SIl vcerona isiste e Serdar sciupa il raddoppio , Caprile si esalta con l’aiuto della traversa. Ancora Caprile protagonista su Giovane in avvio di ripresa, ma non può nulla su Orban al 60’: Giovane costruisce un altro assist sulla destra e il nigeriano timbra il 2-0 da pochi passi.

Il cagliari caricato dalla panchina da Pisacane non si arrende : èuna delle caratteristiche della s quadra sarda in questa stagiome – e al 77’ riapre il match col gol di Idrissi, pescato in profondità da un grande filtrante di Obert. I rossoblu ci credono e premono e al al 92’, grazie a una bell’azione personale di Felici, innescato da Pavoletti pareggiano i conti . Sfuma nel finale la prima vittoria in campionato per il Verona, che si porta comunque a 5 punti.

IL TABELLINO

VERONA-CAGLIARI 2-2

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez (16’ Bella-Kotchap), Nelsson , Valentini ; Belghali (25’ st Fallou ), Serdar , Gagliardini , Akpa Akpro (1’ st Bernede ), Bradaric ; Giovane (33’ st Sarr sv), Orban (33’ st Ebosse ). A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Ajayi. All.: Zanetti

Cagliari (3-5-1-1): Caprile ; Zappa , Ze Pedro , Obert ; Palestra (33’ st Felici ), Liteta (1’ st Adopo ), Prati (41’ st Mazzitelli), Folorunsho (18’ st Pavoletti ), Idrissi ; Gaetano (18’ st Luvumbo 6); Borrelli 6. A disp.: Ciocci, Sarno, Luperto, Kilicsoy, Juan Rodriguez, Rog, Cavuoti, S. Esposito. All.: Pisacane

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 23’ Gagliardini (V), 14’ st Orban (V), 32’ st Idrissi (C), 45’+2’ st Felici (C)

Ammoniti: Akpa Akpro (V), Nelsson (V), Gagliardini (V), Obert (C), Pavoletti (C), Mazzitelli (C), Borrelli (C)