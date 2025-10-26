Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Torino -Genoa 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Moto-2 Malesia Sepang, Dixon su tutti .
Serie A, Toro in rimonta batte il Genoa 2-1
Serie A , finale: Torino -Genoa 2-1

Serie A, Toro in rimonta batte il Genoa 2-1

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

Nell’ottava giornata della Serie A n il Genoa, subisce ancira una sconfitta (la quinta in otto giornate) e sempre fanilino di coda a 3 punti in classifica. Questa volta è il Torino a guadaganre l’intera posta . Granata in svantaggio nel primo tempo già al (7′) gol firmato da Thorsby che approfitta della deviazione di Asllani sul cross di Ekhator: l’ex Samp si trova solo davanti a Paleari, sostituto dell’infortunato Israel, e non sbaglia

Nella rirpesa, il Genoa arretra il suo baricentro e subisce il Torino che prima pareggia i conti: autiorete siu Sabelli , poi in al (90′) po da calcio d’angolo Maripan con una bella girata al volo regala la vittoria ai Granata. In pieno recupero due miracoli di Paleari eviano il gol del Grifone.



IL TABELLINO
TORINO (3-5-2) – Paleari ; Tameze , Maripan , Saul Coco ; Pedersen , Casadei , Asllani (17′ st Ismajli ), Vlasic (17′ st Ngonge ), Biraghi (17′ st Lazaro ); Simeone (38′ st Zapata), Adams (28′ st Gineitis ). A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Dembelé, Njie. All. Baron

i.GENOA (4-2-3-1) – Leali ; Sabelli (33′ st Cornet ), Ostigård , Vasquez , Ellertsson ; Masini, Frendrup (33′ st Onana); Norton-Cuffy, Malinovskyi (42′ st Colombo ), Thorsby (42′ st Vitinha ); Ekhator(18′ st Ekuban 5). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Aaron Martin, Messias, Grønbæk, Carboni, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Venturino. All. Vieira.
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 7′ Thorsby (G), 18′ st aut. Sabelli (T), 45′ st Maripan (T).
Ammoniti: Frendrup (G), Casadei (T), Ekhator (G), Vlasic (T)

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Moto-2 Malesia Sepang, Dixon su tutti .

Ottobre 26, 2025
Articolo successivo

Serie A , finale: Torino -Genoa 2-1

Ottobre 26, 2025

Recommended for You

Cremonese, Nicola:”Mi è piaciuto lo spirito e a tratti anche il gioco”

Atalanta , Juric:” Lookman , a breve si sbòloccherà”

Napoli, Conte :” Marotta? Meglio se a parlare sono gli allenatori”

Napoli , Di Lorenzo:” siamo contenti di essere ripartiti”