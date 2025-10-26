Serie A, Toro in rimonta batte il Genoa 2-1

Nell’ottava giornata della Serie A n il Genoa, subisce ancira una sconfitta (la quinta in otto giornate) e sempre fanilino di coda a 3 punti in classifica. Questa volta è il Torino a guadaganre l’intera posta . Granata in svantaggio nel primo tempo già al (7′) gol firmato da Thorsby che approfitta della deviazione di Asllani sul cross di Ekhator: l’ex Samp si trova solo davanti a Paleari, sostituto dell’infortunato Israel, e non sbaglia

Nella rirpesa, il Genoa arretra il suo baricentro e subisce il Torino che prima pareggia i conti: autiorete siu Sabelli , poi in al (90′) po da calcio d’angolo Maripan con una bella girata al volo regala la vittoria ai Granata. In pieno recupero due miracoli di Paleari eviano il gol del Grifone.





IL TABELLINO

TORINO (3-5-2) – Paleari ; Tameze , Maripan , Saul Coco ; Pedersen , Casadei , Asllani (17′ st Ismajli ), Vlasic (17′ st Ngonge ), Biraghi (17′ st Lazaro ); Simeone (38′ st Zapata), Adams (28′ st Gineitis ). A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Dembelé, Njie. All. Baron

i.GENOA (4-2-3-1) – Leali ; Sabelli (33′ st Cornet ), Ostigård , Vasquez , Ellertsson ; Masini, Frendrup (33′ st Onana); Norton-Cuffy, Malinovskyi (42′ st Colombo ), Thorsby (42′ st Vitinha ); Ekhator(18′ st Ekuban 5). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Aaron Martin, Messias, Grønbæk, Carboni, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Venturino. All. Vieira.

Arbitro: Bonacina.

Marcatori: 7′ Thorsby (G), 18′ st aut. Sabelli (T), 45′ st Maripan (T).

Ammoniti: Frendrup (G), Casadei (T), Ekhator (G), Vlasic (T)