Cremonese, Nicola:”Mi è piaciuto lo spirito e a tratti anche il gioco”

MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia
Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione

Davide Nicola non può che essere soddisfatto per il pareggio della sua Cremonese contro l’Atalanta. “I ragazzi hanno fatto una grande partita in un momento in cui non ci sono tutti. Abbiamo perso Bondo, Collocolo e Pezzella. Devo dire però che Vandeputte ha fatto un’ottima partita. Zerbin da mezzala è stato molto interessante. Mi è piaciuto lo spirito e a tratti anche il gioco. Contro squadre del genere è dura, andiamo avanti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport .-

Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione
