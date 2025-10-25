F1 , Gp del Messico -qualifiche. Pole di Norris

Lando : Norris in pole nella griglia di partenza della gara di domani, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Solo 5° Max Verstappen, addirittura 8° il leader del mondiale Oscar Piastri preceduto anche da Kimi Antonelli e Sainz.
La griglia di partenza del GP Messico di F1 2025
1ª FILA: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª FILA: 3. Lewis Hamilton (Ferrari), 4. George Russell (Mercedes)
3ª FILA: 5. Max Verstappen (Red Bull), 6. Kimi Antonelli (Mercedes)
4ª FILA: 7. Oscar Piastri (McLaren), 8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
5ª FILA: 9. Oliver Bearman (Haas), 10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
6ª FILA: 11. Esteban Ocon (Haas F1), 12. Carlos Sainz (Williams)*
7ª FILA: 13. Nico Hulkenberg (Sauber), 14. Fernando Alonso (Aston Martin)
8ª FILA: 15. Liam Lawson (Racing Bulls), 16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
9ª FILA: 17. Alexander Albon (Williams), 18. Pierre Gasly (Alpine)
10ª FILA: 19. Lance Stroll (Aston Martin), 20. Franco Colapinto (Alpine)
*5 posizioni di penalità rimediate nello scorso GP
La classifica del Q3 delle Qualifiche del GP del Messico
Lando Norris 1:15.586
Charles Leclerc +0.262
Lewis Hamilton +0.352
George Russell +0.448
Max Verstappen +0.484
Kimi Antonelli +0.532
Carlos Sainz +0.586
Oscar Piastri +0.588
Isack Hadjar +0.666
Oliver Bearman +0.874