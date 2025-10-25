Sfondo scuro Sfondo chiaro
F1 , Gp del Messico -qualifiche. Pole di Norris
Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

Lando : Norris in pole nella griglia di partenza della gara di domani, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Solo 5° Max Verstappen, addirittura 8° il leader del mondiale Oscar Piastri preceduto anche da Kimi Antonelli e Sainz.

La griglia di partenza del GP Messico di F1 2025

1ª FILA: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)

2ª FILA: 3. Lewis Hamilton (Ferrari), 4. George Russell (Mercedes)

3ª FILA: 5. Max Verstappen (Red Bull), 6. Kimi Antonelli (Mercedes)

4ª FILA: 7. Oscar Piastri (McLaren), 8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

5ª FILA: 9. Oliver Bearman (Haas), 10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

6ª FILA: 11. Esteban Ocon (Haas F1), 12. Carlos Sainz (Williams)*

7ª FILA: 13. Nico Hulkenberg (Sauber), 14. Fernando Alonso (Aston Martin)

8ª FILA: 15. Liam Lawson (Racing Bulls), 16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª FILA: 17. Alexander Albon (Williams), 18. Pierre Gasly (Alpine)

10ª FILA: 19. Lance Stroll (Aston Martin), 20. Franco Colapinto (Alpine)

*5 posizioni di penalità rimediate nello scorso GP

La classifica del Q3 delle Qualifiche del GP del Messico

    Lando Norris 1:15.586

    Charles Leclerc +0.262

    Lewis Hamilton +0.352

    George Russell +0.448

    Max Verstappen +0.484

    Kimi Antonelli +0.532

    Carlos Sainz +0.586

    Oscar Piastri +0.588

    Isack Hadjar +0.666

    Oliver Bearman +0.874

