MotoGp , Gp della Malesia Sprint Race:ritorno di Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia ha ritrovatolo smalto da vero campione nel Gp della malesia a Sepang il pilota Ducati si è imposto nella gara Sprint.

Una vittoria meritata del piota italiano dopo alcune delusioni durante tuitta la stagione .

Una partenza pefrtta di Bagnaia partito in pole e subito un buon ritioo in gara abbinata alle perfetta gestione della moto e delle gomme chehanno portato il campione piemontese a tagliare il,taguardo per primo sotto la bandiera a scacchi.

Sul podio la KTM di Pedro Acosta, seguito dalla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Ottima rimonta di Marco Bezzecchi che partiva quattordicesimo e ha concluso la gara in sesta posizione.

Settimo Fermin Aldeguer, davanti alla KTM di Johann Zarco e ad Enea Bastianini, anche lui autore di un’ottima rimonta dalle retrovie. Chiude la TOP 10, l’altra Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.