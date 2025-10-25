Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia
F1 , Gran Premio del Messico – Verstappen leader seconde libere
Inter , Chivu:"controil Napoli sarà una gara combattutissina"

F1 , Gran Premio del Messico – Verstappen leader seconde libere

Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione

Max Verstappen infiamma l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Il campione del mondo trova subito un nuovo padrone. Il quattro volte campione del mondo, a riposo nelle FP1 per lasciar spazio al giovane Arvid Lindblad, è il più veloce a Città del Messico. Con il crono di 1:17.392 . Altro messaggio del quattro volte campione del mondo al pilota NcLaren Oscar Piastri, solo 12esimo .

Verstappen precede Charles Leclerc, poi Kimi Antonelli,il pilota italiano precede la McLaren di Lando Norris . Quinto posto di Lewis Hamilton. , davanti alla Mercede di George Russel.

F1 Messico, la classifica delle Prove libere 2

Pos.PilotaTeamTempo e mescolaDistaccoGiri
1M. VerstappenRed Bull1:17.392 (S)34
2C. LeclercFerrari1:17.545 (S)+0.15332
3K. AntonelliMercedes1:17.566 (S)+0.17427
4L. NorrisMcLaren1:17.643 (S)+0.25131
5L. HamiltonFerrari1:17.692 (S)+0.30030
6G. RussellMercedes1:17.829 (S)+0.43733
7Y. TsunodaRed Bull1:17.883 (S)+0.49131
8F. AlonsoAston Martin1:17.938 (S)+0.54629
9C. SainzWilliams1:17.939 (S)+0.54734
10L. StrollAston Martin1:17.954 (S)+0.56230
11L. LawsonRacing Bulls1:18.218 (S)+0.82632
12O. PiastriMcLaren1:18.232 (S)+0.84031
13E. OconHaas1:18.266 (S)+0.87431
14I. HadjarRacing Bulls1:18.281 (S)+0.88930
15G. BortoletoKick Sauber1:18.323 (S)+0.93130
16N. HülkenbergKick Sauber1:18.348 (S)+0.95629
17O. BearmanHaas1:18.442 (S)+1.05034
18F. ColapintoAlpine1:18.721 (S)+1.32931
19A. AlbonWilliams1:18.855 (S)+1.46331
20P. GaslyAlpine1:19.194 (S)+1.80230

Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia

Ottobre 25, 2025
Articolo successivo

Inter , Chivu:"controil Napoli sarà una gara combattutissina"

Ottobre 25, 2025

Recommended for You

F1 Gran Premio del Messico- prime libere. Leclerc miglior tempo