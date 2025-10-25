F1 , Gran Premio del Messico – Verstappen leader seconde libere

Max Verstappen infiamma l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Il campione del mondo trova subito un nuovo padrone. Il quattro volte campione del mondo, a riposo nelle FP1 per lasciar spazio al giovane Arvid Lindblad, è il più veloce a Città del Messico. Con il crono di 1:17.392 . Altro messaggio del quattro volte campione del mondo al pilota NcLaren Oscar Piastri, solo 12esimo .
Verstappen precede Charles Leclerc, poi Kimi Antonelli,il pilota italiano precede la McLaren di Lando Norris . Quinto posto di Lewis Hamilton. , davanti alla Mercede di George Russel.
F1 Messico, la classifica delle Prove libere 2
|Pos.
|Pilota
|Team
|Tempo e mescola
|Distacco
|Giri
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|1:17.392 (S)
|–
|34
|2
|C. Leclerc
|Ferrari
|1:17.545 (S)
|+0.153
|32
|3
|K. Antonelli
|Mercedes
|1:17.566 (S)
|+0.174
|27
|4
|L. Norris
|McLaren
|1:17.643 (S)
|+0.251
|31
|5
|L. Hamilton
|Ferrari
|1:17.692 (S)
|+0.300
|30
|6
|G. Russell
|Mercedes
|1:17.829 (S)
|+0.437
|33
|7
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|1:17.883 (S)
|+0.491
|31
|8
|F. Alonso
|Aston Martin
|1:17.938 (S)
|+0.546
|29
|9
|C. Sainz
|Williams
|1:17.939 (S)
|+0.547
|34
|10
|L. Stroll
|Aston Martin
|1:17.954 (S)
|+0.562
|30
|11
|L. Lawson
|Racing Bulls
|1:18.218 (S)
|+0.826
|32
|12
|O. Piastri
|McLaren
|1:18.232 (S)
|+0.840
|31
|13
|E. Ocon
|Haas
|1:18.266 (S)
|+0.874
|31
|14
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|1:18.281 (S)
|+0.889
|30
|15
|G. Bortoleto
|Kick Sauber
|1:18.323 (S)
|+0.931
|30
|16
|N. Hülkenberg
|Kick Sauber
|1:18.348 (S)
|+0.956
|29
|17
|O. Bearman
|Haas
|1:18.442 (S)
|+1.050
|34
|18
|F. Colapinto
|Alpine
|1:18.721 (S)
|+1.329
|31
|19
|A. Albon
|Williams
|1:18.855 (S)
|+1.463
|31
|20
|P. Gasly
|Alpine
|1:19.194 (S)
|+1.802
|30