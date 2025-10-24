F1 Gran Premio del Messico- prime libere. Leclerc miglior tempo

Inizip positivo per la Ferrari nelle prime ibere del Gp del messico. Lecledrc ottine il miglior tempo davanti a Kimi Antonelli (Merecedes), davanti a Hulkenberg.

Quarto tempo per il leader del Mondiale, Piastri, che ha preso parte alla sessione a differenza dei rivali per il titolo Norris e Verstappen quali hanno lasciato le proprie monoposto rispettivamente a Patricio O’Ward e Arvid Lindblad, due dei nove rookie che hanno partecipato alle FP1.. Quinta posizione per Gabriel Bortoleto, poi Lindblad, con la Red Bull di Verstappen è riuscito a ottenere il miglior tempo tra i rookie. Settimo Esteban Ocon, che ha chiuso davanti a Tuki Tsunoda. Nona posizione per Franco Colapinto, chiude la top 10 Alex Albon.