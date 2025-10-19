F1 , Verstappen vince il Gran Premio a Austin. Mondiale riaperto

Il campione del mondo su Red Bull , fa il bis dopo la Sprint Race. Lando Norris (McLaren) secondo , davanti alla Ferrari di Leclerc. , terzo e Hamilton quarto.
Un bel mondiale grazie a Max Verstappen che vince sia la gara Sprtin che il Gp degli Atati Uniti nportandosi a 40 punti da Oscar Piastri, incalzato dal suo compagno di scuderia Norris. Buona la prova offerta dalle due Ferrari , la casa di Maranello si avvicina alla Mercedes nel Costruttori.
Ordine d’arrivo
Verstappen
Norris
Leclerc
Hamilton
Piastri
Russell
Tsunoda
Hulkenberg
Bearman
Alonso
Classifica Piloti
Piastri 346
Norris 332
Verstappen 306
Russell 252
Leclerc 191
Hamilton 142
Antonelli 89
Albon 73
Hulkenberg 40
Hadjar 39
Classifica Costruttori
McLaren 678 (campione del mondo 2025)
Mercedes 341
Ferrari 334
Red Bull 331
Williams 111