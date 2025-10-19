Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone
Serie A: Atalanta-Lazio 0-0
F1 , Verstappen vince il Gran Premio a Austin. Mondiale riaperto
Serie A: Germani Brescia si conferma capolista, vittorie per Milano e Trento

F1 , Verstappen vince il Gran Premio a Austin. Mondiale riaperto

Ottobre 19, 2025
scritto daRedazione

Il campione del mondo su Red Bull , fa il bis dopo la Sprint Race. Lando Norris (McLaren) secondo , davanti alla Ferrari di Leclerc. , terzo e Hamilton quarto.

Un bel mondiale grazie a Max Verstappen che vince sia la gara Sprtin che il Gp degli Atati Uniti nportandosi a 40 punti da Oscar Piastri, incalzato dal suo compagno di scuderia Norris. Buona la prova offerta dalle due Ferrari , la casa di Maranello si avvicina alla Mercedes nel Costruttori.

Ordine d’arrivo

    Verstappen

    Norris

    Leclerc

    Hamilton

    Piastri

    Russell

    Tsunoda

    Hulkenberg

    Bearman

    Alonso

Classifica Piloti

    Piastri 346

    Norris 332

    Verstappen 306

    Russell 252

    Leclerc 191

    Hamilton 142

    Antonelli 89

    Albon 73

    Hulkenberg 40

    Hadjar 39

Classifica Costruttori

    McLaren 678 (campione del mondo 2025)

    Mercedes 341

    Ferrari 334

    Red Bull 331

    Williams 111

Serie A: Atalanta-Lazio 0-0

Serie A: Germani Brescia si conferma capolista, vittorie per Milano e Trento

