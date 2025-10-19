Serie A, il Como disintegra la Juve. Al Senigalglia i lariani battono 2-0 la vecchia signora

Guidati da un super NIco Paz, il Como dopo 73 anni batte la Juive . Allo stadio Senigaglia nel match delle ore 12,30 i lragazzi di Fabregas disintegrano i bianconeri.

La squadra di Fabregas (il tecbico in tribina squalificato) , aprono le marcature dopo appena 4′ con una zampata di Kempf, su cross perfetto di Nico paz. La reazione dei bianconeri è immediata I non mancano alcune occasioni buone occasioni senza procurare insidie importanti al portiere comasco Butez,. Ayroldi annulla l’1-1 di David per un fuorigioco in partenza di Koopmeiners.

Nel secondo tempo Tudor suona la carica e i biancoineri alzano il baricentro , il Como però non smette di pressare su tutti i portatori di palla avvversari sin ad inizio della costruzione delle azioni.

Al 79′ il Como raddoppia: veloce contropiede dell’onnipresente Nico Paz, il controllo e la sterzata evitano Cambiaso , il sinsitro a giro è di pregiovole fattura all’angolino basso di De Gregorio.

Dopo otto minuti du recupero Ayroldi fischia la fine. La Juve viene così agganciata proprio dal Como a quota 12 in classifica e rischia ora di essere scavalcata da Atalanta e Bologna, e tra tre giorni c’è il Real Madrid al Bernabeu.

IL TABELLINO

Como-Juventus 2-0

Como (4-3-3): Butez; Smolcic (41′ st Posch), Kempf, Carlos (1′ st Ramon), Moreno (23′ st Valle); Da Cunha, Perrone, Caqueret (23′ st Douvikas); Paz, Morata (45’+ 1 st Van der Brempt), Vojvoda.

Allenatore: Fabregas

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani 6 (38′ st Joao Mario), Kelly, Cambiaso (38′ st Kostic); Koopmeiners (32′ st McKennie), Locatelli (32′ st Vlahovic), Thuram; Conceicao, David, Yildiz.

Allenatore: Tudor

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 4′ Kempf (C), 34′ st Paz (C)

Ammoniti: Kelly (J), Moreno (C), Smolcic (C), Carlos (C)