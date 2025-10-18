Inter, Barella:” siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili”

” L’importante era sbloccare la partita contro una squadra forte come la Roma. , “. Così Nicolò Barella, a Sky Sport, dopo la vittoria all’Olimpico sui giallorossi . “Siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili. La testa fa tanto in questo sport, non solo gambe e piedi. Serviva fiducia e il mister è stato un esempio. Anche lui in carriera ha vissuto delusioni e bellissime vittorie e poteva aiutarci”, ha aggiunto.