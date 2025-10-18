Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Pisa-Hellas Verona 0-0
Serie A – Roma -Inter , le probabili formazioni
Sassuolo. Grosso:" ci portiamo a casa il pareggio"

Serie A – Roma -Inter , le probabili formazioni

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

La settima giornata di Serie A con la supersfida tra Roma e Inter.

Giallorossi e nerazzurri si affrontano all’Olimpico nell’anticipo serale del sabato, con calcio d’inizio alle ore 20:45.

Foto: il match Roma -Inter dello scorso campionato

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Pisa-Hellas Verona 0-0

Ottobre 18, 2025
Articolo successivo

Sassuolo. Grosso:" ci portiamo a casa il pareggio"

Ottobre 18, 2025

Recommended for You

Serie A: Lecce – Sassuolo 0-0. Al via del Mare vince la noia

Milan , Allegri:” da valutare Nkunku Saelemaekers c’è”

Lazio, Sarri:” ho sempre la ferma convinzione di far crescere questo gruppo”

Roma, Svilar:” siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti”