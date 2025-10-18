Serie A – Roma -Inter , le probabili formazioni

La settima giornata di Serie A con la supersfida tra Roma e Inter.
Giallorossi e nerazzurri si affrontano all’Olimpico nell’anticipo serale del sabato, con calcio d’inizio alle ore 20:45.
Foto: il match Roma -Inter dello scorso campionato
PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.