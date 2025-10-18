Serie A: Lecce – Sassuolo 0-0. Al via del Mare vince la noia

Nel settimo turno di Serie A il Leccenon va oltre lo 0-0 al Via dela Mare contro il Sassuolo.



Match bloccato tra i salentini ed emliani .Nel primo tempo il Lecce maniente l’iniziativa , ma gli errori sonoi ferquenti negli ultimi tranta metri cmentre il Sassuolo si affida ai contropiedi orchestrati da Berardi per il veloce Laurientiè. Poche emozioni , si va al riposo sullo 0-0. Nella rirpesa la squadra di Grosso abbassa il baricentro, con i giallorossi che si fanno più intraprendenti. Non basta a Di FRancdesco gettare nella mischia il giovane Canmarda e Banda . Il match vive di improvvise accelerazioni senza arrivare a nessuna marcatura. Il Sassuolo sale a quota 10 in Serie A, Lecce che tocca i 6 punti (una vittoria e tre pareggi).







IL TABELLINO

Lecce-Sassuolo 0-0

Lecce (4-3-3): Falcone 6; D. Veiga 6, Gaspar 6, Gabriel 6, Gallo 6; Coulibaly 5 (dal 19’ st Helgason 6), Ramadani 6, Berisha 6 (dal 41’ st Pierret sv); Pierotti 6 (dal 30’ st Banda sv), Stulic 5 (dal 19’ st Camarda 6), Morente 6 (dal 41’ st N’Dri sv). All. Di Francesco. A disp. Samooja, Fruchtl, Kouassi, Ndaba, Siebert, Kaba, Kovac, Sala, Maleh.

Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Romagna 6 (dal 30’ st Candé sv), Idzes 6, Doig 6.5; Vranckx 6 (dal 13’ st Iannoni 6), Matic 6,5 Thorsvedt 5.5; Berardi 5.5, Pinamonti 5.5 (dal 30’ st Cheddira sv), Laurienté 5 (dal 13’ st Pierini 6). All. Grosso. A disp. Turati, Zacchi, Odenthal, W. Coulibaly, Lipani, Volpato, Fadera, Koné, Skjellerup, Moro.

Arbitro: Crezzini.

Marcatori: –

Ammoniti: Veiga (L), Falcone (L); Berardi (S), Doig (S).







