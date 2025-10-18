Milan , Allegri:” da valutare Nkunku Saelemaekers c’è”

Massimiliano Allegri non ha a dispisizioni alcuni giocatori impoirtanti , in vista della sfida domani sera a San Siro contro la Fiorentina , due su tutti : Rabiot e Pulisic.

“Non ci sono assenti, ci sono quattro giocatori che domani riposano per un mese. Leao? Farà molto bene. Da valutare Nkunku per un problema al piede, Saelemaekers invece è a disposizione“. “Le partite dopo la sosta sono sempre un’incognita, – ha proseguito -. Non ci sono assenti, ci sono quattro giocatori che domani riposano per un mese”.