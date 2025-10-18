Serie A: Pisa-Hellas Verona 0-0

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione


Un punto per uno tra Pisa e Verona. Entrambe le squadre ancora senza vittorie. Serie A. Hellas più intraprendete , vicinissima al vantaggio con Giovane con una deviazione di Canestrelliche mette i brividi a Semper. . Il Pisa risponde, con Moreo che di testa conclude alto. Nella rirpesa ancora occasione per l’Hellas , Orban non approfitta di una leggerezza della difesa pisana . I minuti trascorrono il tempo si riduce e le due squadre calano anche le energie : Nzola ci prova ma conclude alto. Il match termina 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio: il Verona sale a 4 punti, uno in più rispetto ai 3 totalizzati fin qui dal Pisa.
 
 
IL TABELLINO
Pisa-Verona 0-0
Pisa (3-5-2): Semper 6; Caracciolo 6, Albiol 6.5, Canestrelli 5; Leris 6 (dal 20’ st Cuadrado 6), Akinsanmiro 5, Aebischer 5, Marin 5.5 (dal 21’ st Piccinini 6), Angori 6 (dal 20’ st Bonfanti 6); Moreo 6 (dal 35’ st Tramoni sv), Nzola 6. All. Gilardino. A disp. Scuffet, Nicolas, Coppola, Denoon, Calabresi, Lorran, Vural, Hojholt, Buffon, Meister.
Verona (3-5-2): Montipò 6; Nunez 6, Nelsson 6, Valentini 6; Cham 5.5 (dal 16’ st Belghali 6), Serdar ,56 (dal 41’ st Santiago sv), Gagliardini 6, Bernede 6 (dal 16’ st Akpa-Akpro 6), Frese 6; Giovane 6.5 (dal 22’ st Mosquera 6), Orban 5 (dal 22’ st Sarr 6). All. Zanetti. A disp. Perilli, Castagnini, Ebosse, Slotsager, Bradaric, Niasse, Kastanos, Harroui, Ajayi, Mosquera, Sarr.
Arbitro: Guida.

Ammoniti: Akinsanmiro (P), Piccinini (P), Canestrelli (P); Frese (V).

