Torino , Cairo:”Era il momento di tirare fuori tutto, l’abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortuna”

Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone
Ottobre 18, 2025
Il presidente del Torino Urbano Cairo , si gode con titta la squadra il successo contro il Napoli. ” il mister hanno fatto un lavoro incredibile.- ” Ora il calendario appare meno proibitivo: “Ma non parliamo di squadre facili, sono tutte gare difficilissime – conclude Cairo – e ricordiamoci che a Parma, che sembrava più semplice rispetto alle quattro iniziali, abbiamo perso”.

