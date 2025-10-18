Napoli, Conte:”il golo l’abbiamo regalato noi”

Nel primo tempo abbiamo fatto possesso, creato situazioni però ci siamo limitati a essere ‘bellini’, nel secondo c’è stata più energia. Il gol l’abbiamo regalato noi. Complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto un po’ tutto noi”. Il tecnico del Napoli Antonio Conte un pò amareggiato analizza così la sconfitta contro il Torino. “La rosa del Napoli è stata esaltata troppo? Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Da uomo di calcio e persona esperta ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire qualcosa – ha detto ancora Conte a Dazn – : “Oggi il gol subito lo abbiamo fatto noi, non c’è stato uno svarione a livello difensivo. C’è stato questo rimpallo in cui accidentalmente Gilmour, che ha fatto una grande partita, tocca la palla e rimette in azione Simeone. Il calcio che stiamo facendo ci vede sempre nella metà campo avversaria, è normale concedere qualche ripartenza ma dobbiamo abituarci”.