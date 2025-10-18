Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
F1 - Gran Premio Stati Uniti,qualifiche: Verstappen si prende la pole
Napoli, Conte:”il golo l’abbiamo regalato noi”
Torino, Baroni:"questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare"

Napoli, Conte:”il golo l’abbiamo regalato noi”

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Nel primo tempo abbiamo fatto possesso, creato situazioni però ci siamo limitati a essere ‘bellini’, nel secondo c’è stata più energia. Il gol l’abbiamo regalato noi. Complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto un po’ tutto noi”. Il tecnico del Napoli Antonio Conte un pò amareggiato analizza così la sconfitta contro il Torino. “La rosa del Napoli è stata esaltata troppo? Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Da uomo di calcio e persona esperta ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire qualcosa – ha detto ancora Conte a Dazn – : “Oggi il gol subito lo abbiamo fatto noi, non c’è stato uno svarione a livello difensivo. C’è stato questo rimpallo in cui accidentalmente Gilmour, che ha fatto una grande partita, tocca la palla e rimette in azione Simeone. Il calcio che stiamo facendo ci vede sempre nella metà campo avversaria, è normale concedere qualche ripartenza ma dobbiamo abituarci”.

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

F1 - Gran Premio Stati Uniti,qualifiche: Verstappen si prende la pole

Ottobre 18, 2025
Articolo successivo

Torino, Baroni:"questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare"

Ottobre 18, 2025

Recommended for You

Hellas Verona , Zanetti:”anche oggi ci è mancato il gol”

Serie A: Lecce – Sassuolo 0-0. Al via del Mare vince la noia

Milan , Allegri:” da valutare Nkunku Saelemaekers c’è”