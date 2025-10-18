Sfondo scuro Sfondo chiaro
Napoli, Conte:"il golo l'abbiamo regalato noi"
Torino, Baroni:”questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare”
Torino , Cairo:"Era il momento di tirare fuori tutto, l'abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortuna"

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Stiamo lavorando ma sicuramente in alcune partite alla squadra è mancato un pezzetto. Abbiamo lavorato tanto sulla tenuta mentale per queste partite, oggi l’abbiamo interpretata nel migliore dei modi per come l’abbiamo preparata. Devo fare i complimenti ai ragazzi per come ha mantenuto gli equilibri e le distanze. Questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare”. Così Marco Baroni, tecnico del Torino, a Dazn, dopo la vittoria sul Napoli. ” Sono molto contento, rinnovo i complimenti a tutti i ragazzi”. E in conferenza: “Simeone? Io vedo un uomo straordinario e un professionista che dà l’esempio a tutti”.

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Napoli, Conte:"il golo l'abbiamo regalato noi"

Ottobre 18, 2025
Torino , Cairo:"Era il momento di tirare fuori tutto, l'abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortuna"

Ottobre 18, 2025

