Torino, Baroni:”questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare”

Stiamo lavorando ma sicuramente in alcune partite alla squadra è mancato un pezzetto. Abbiamo lavorato tanto sulla tenuta mentale per queste partite, oggi l’abbiamo interpretata nel migliore dei modi per come l’abbiamo preparata. Devo fare i complimenti ai ragazzi per come ha mantenuto gli equilibri e le distanze. Questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare”. Così Marco Baroni, tecnico del Torino, a Dazn, dopo la vittoria sul Napoli. ” Sono molto contento, rinnovo i complimenti a tutti i ragazzi”. E in conferenza: “Simeone? Io vedo un uomo straordinario e un professionista che dà l’esempio a tutti”.