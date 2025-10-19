Serie A: Roma-Inter 0-1 ai nerazzurri basta Bonny

Nel posticipo , della settima giornata Serie A, l’Inter ha battuto 1-0 in trasferta la Roma .I nerazzurri agganciano in testa alla classifica i giallorossi e il Napoli con 15 punti.

Il big-match è stato deciso dal gol di Bonny , il francese lanciato da Barella , dopo una galoppata da centrocampo con la difesa della Roma altissima si è presentato da solo altiro ucido fino a battere Svilar sul primo palo al 6′. Nella rirpesa è arrivata la reazione della formazione di Gasperini con Dybala , l’argentino ha impegnato due volte Sommer , ma la più grande occasikone l’ha sprecata Dovbyk da pochi passi la girata di testa è finita alta. Per l’Inter di Chivu è la quarta vittoria consecutiva in campionato, per la Roma il secondo ko interno.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-1

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Hermoso (28′ st Baldanzi ), Mancini, Ndicka (10′ st Ziolkowski ); Celik , Cristante , Kone , Wesley ; Soulé (34′ st Ferguson ), Pellegrini (10′ st Dovbyk), Dybala (28′ st Bailey ). A disp.: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, Rensch, El Shaarawy, El Aynaoui. All.: Gasperini

Inter (3-5-2): Sommer ; Akanji , Acerbi , Bastoni ; Dumfries , Barella 6 (36′ st Zielinski ), Calhanoglu (16′ st Frattesi ), Mkhitaryan , Dimarco (36′ st Carlos Augusto ); Bonny (23′ st Sucic ), Lautaro (16′ st Esposito ). A disp.: J. Martinez, Calligaris, Palacios, Bisseck, De Vrij, Luis Henrique, Diouf. All.: Chivu.

Arbitro: Massa

Marcatori: 6′ Bonny

Ammoniti: Ndicka, Ziolkowski, Hermoso, Baldanzi (R); Lautaro, Mkhitaryan, Sucic (I)