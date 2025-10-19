Roma , Gasperini:” Ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione”

.Gian Piero Gasperini analizza così la sconfitta della sua Roma contro l’Inter, “Sono dispiaciuto per la sconfitta ma sono convinto che faremo bene”. “Giocavamo contro un’Inter forte, normale un primo tempo di difficoltà ma siamo venuti fuori bene. Ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione”. E ancora: “La difesa ha funzionato bene anche questa sera. Wesley a sinistra ha fatto un’ottima partita, Celik a destra anche. Hanno avuto continuità e ci hanno dato quella spinta che magari in altre partite era mancata, quindi va bene così”.

