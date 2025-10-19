Serie A: Germani Brescia si conferma capolista, vittorie per Milano e Trento

La Germani Brescia vince 81-72 a Udine e resta a punteggio pieno. L’Olimpia batte 76-72 Sassari, la Dolomiti 89-75 Tortona
La 3ª giornata della Serie A di basket conferma Brescia in vetta alla classifica. La Germani supera 81-72 Udine e si mantiene a punteggio pieno in questo avvio di campionato, mentre l’Olimpia Milano batte 76-72 Sassari. Successo anche per Trento, vincente 89-75 su Tortona. Trapani piega 81-63 Cantù e inizia a collezionare punti in positivo, mentre Reggio Emilia vince 103-79 con Varese. Primo successo per Napoli, 86-79 su Treviso.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-76
TABELLINO
Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio Armani Milano 72-76 Parziali: 22-18, 42-34, 55-53.
Banco di Sardegna Sassari: Buie 16 (2/7, 2/6, 6/6 tl), Thomas 13 (5/10, 0/1, 3/3 tl), Marshall Jr. 9 (0/1, 3/4, 0/4 tl), Johnson 6 (0/3, 2/6), McGlynn 4 (2/6 da 2); Beliauskas 12 (0/2, 4/7), Zanelli 7 (1/2 da 3, 4/4 tl), Vincini 5 (1/3 da 2, 3/3 tl). N.e. Seck, Ceron, Casu, Mezzanotte. All. Bulleri.
EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 2 (1/4, 0/1), Bolmaro 4 (2/3, 0/3), Guduric 7 (1/2, 1/3, 2/2 tl), Booker 19 (3/7, 2/2, 7/8 tl), Ricci 12 (2/3, 1/7, 5/6 tl); Ellis 9 (3/4, 1/3), Flaccadori 2 (2/2 tl), Tonut, Brooks 14 (4/5, 1/4, 3/4 tl), Diop 5 (0/1, 1/1, 2/2 tl), Dunston 2 (2/2 tl). N.e. Totè. All. Messina.
APU OLD WILD WEST UDINE-GERMANI BRESCIA 72-81
IL TABELLINO
APU OLD WILD WEST UDINE-GERMANI BRESCIA 72-81 (23-16, 39-44, 53-65)
Apu Old Wild West Udine – Alibegovic 21 (3/5, 5/13, 0/0 tl), Spencer 7 (3/7, 0/0, 1/2 tl), Bendzius 0 (0/1, 0/2, 0/0 tl), Brewton 12 (1/4, 2/5, 4/4 tl), Calzavara 2 (1/3, 0/2, 0/0 tl); Hickey 20 (4/12, 4/6, 0/0 tl), Mekowulu 3 (0/1, 1/1, 0/2 tl), Da Ros 7 (1/2, 1/6, 2/4 tl), Ikangi 0 (0/1, 0/3, 0/0 tl). N.e.: Pavan, Stjepanovic, Mizerniuk. All.: Vertemati
Germani Brescia – Bilan 12 (3/7, 1/1, 3/6 tl), Della Valle 8 (3/4, 0/4, 2/2 tl), Ndour 13 (6/12, 0/1, 1/1 tl), Ivanovic 26 (3/3, 6/11, 2/2 tl), Rivers 9 (0/2, 3/6, 0/0 tl); Burnell 6 (1/6, 0/0, 4/5 tl), Mobio 3 (0/0, 1/1, 0/0 tl), Cournooh 4 (1/2, 0/2, 2/2 tl). N.e.: Ferrero, Doneda, Santinon. All.: Cotelli
NUTRIBULLET TREVISO BASKET-NAPOLI BASKETBALL 79-86
IL TABELLINO
NUTRIBULLET TREVISO BASKET-NAPOLI BASKETBALL 79-86 (22-16, 39-43, 54-67)
Nutribullet Treviso Basket – Ragland 14 (4/9, 1/3, 3/3 tl), Miaschi 10 (2/2, 1/5, 3/4 tl), Pinkins 13 (4/11, 0/0, 5/6 tl), Stephens 12 (6/7, 0/0, 0/1 tl), Olisevicius 17 (3/9, 2/6, 5/6 tl); Abdur-rahkman 9 (3/3, 0/2, 3/4 tl), Chillo 4 (0/0, 1/3, 1/3 tl), Torresani 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl), Pellegrino 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl), Guidolin. N.e.: Bedin, Spinazzè. All.: Rossi
Napoli Basketball – Flagg 18 (9/13, 0/3, 0/0 tl), Mitrou-Long 13 (3/5, 1/5, 4/8 tl), Simms 10 (2/2, 2/3, 0/0 tl), Caruso 0 (0/2, 0/0, 0/0 tl), Bolton 18 (6/12, 1/2, 3/5 tl); El-Amin 11 (3/5, 1/3, 2/2 tl), Croswell 10 (5/7, 0/0, 0/0 tl), Gentile 6 (0/2, 2/2, 0/0 tl), Treier 0 (0/1, 0/2, 0/0 tl), Faggian. N.e.: Saccoccia, Gloria. All.: Magro
ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-TRAPANI SHARK 63-81
IL TABELLINO
ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-TRAPANI SHARK 63-81 (17-19, 37-44, 52-67)
Acqua S.Bernardo Cantù – Gilyard 8 (2/2, 1/5, 1/2 tl), Ballo 2 (1/1, 0/0, 0/0 tl), Bortolani 15 (3/4, 1/7, 6/6 tl), Sneed 9 (1/8, 0/3, 7/10 tl), Basile 14 (2/6, 2/4, 4/4 tl); Bowden 3 (0/2, 1/3, 0/0 tl), Moraschini 3 (1/2, 0/2, 1/2 tl), Ajayi 9 (3/4, 0/2, 3/6 tl), De Nicolao 0 (0/0, 0/2, 0/0 tl), Okeke 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl). N.e.: Molteni, Ventura. All.: Brienza
Trapani Shark – Ford 16 (3/6, 3/5, 1/1 tl), Rossato 12 (4/6, 0/1, 4/4 tl), Alibegovic 2 (1/4, 0/4, 0/0 tl), Allen 11 (3/11, 1/1, 2/4 tl), Sanogo 2 (1/3, 0/1, 0/0 tl); Cappelletti 4 (2/4, 0/0, 0/0 tl), Eboua 18 (6/8, 1/3, 3/4 tl), Arcidiacono 7 (1/2, 0/1, 5/5 tl), Petrucelli 5 (1/1, 0/0, 3/4 tl), Hurt 4 (1/3, 0/2, 2/4 tl). N.e.: Pugliatti. All.: Repesa
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 103-79
IL TABELLINO
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 103-79 (28-22, 56-44, 76-62)
UnaHotels Reggio Emilia – Barford 19 (7/11, 0/4, 5/5 tl), Woldetensae 13 (2/4, 3/4, 0/0 tl), Caupain 10 (2/2, 2/4, 0/0 tl), Williams 9 (2/6, 0/1, 5/7 tl), Cheatham 11 (1/3, 3/5, 0/0 tl); Smith 7 (3/5, 0/1, 1/1 tl), Uglietti 8 (2/2, 0/0, 4/4 tl), El Hadji 5 (1/2, 1/1, 0/0 tl), Echenique 14 (3/6, 0/0, 8/8 tl), Vitali 5 (1/1, 1/2, 0/0 tl), Abreu 2 (0/0, 0/1, 2/2 tl), Mainini. All.: Priftis
Openjobmetis Varese – Alviti 8 (1/2, 2/7, 0/0 tl), Moore 13 (5/9, 1/2, 0/0 tl), Assui 5 (1/3, 1/1, 0/0 tl), Nkamhoua 19 (9/15, 0/4, 1/2 tl), Moody 1 (0/1, 0/4, 1/2 tl); Librizzi 19 (0/1, 5/7, 4/4 tl), Renfro 4 (2/2, 0/0, 0/1 tl), Freeman 10 (1/2, 2/6, 2/3 tl), Villa 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl), Ladurner. All.: Kastritis
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 89-75
IL TABELLINO
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 89-75 (25-18, 44-38, 69-55)
Dolomiti Energia Trentino – Steward 19 (5/7, 3/6, 0/0 tl), Jones 19 (4/5, 2/6, 5/9 tl), Jogela 7 (1/1, 1/3, 2/2 tl), Mawugbe 10 (5/8, 0/0, 0/0 tl), Aldridge 9 (0/0, 3/4, 0/0 tl); Jakimovski 14 (3/4, 1/3, 5/5 tl), Bayehe 2 (0/2, 0/1, 2/2 tl), Hassan 9 (2/2, 1/4, 2/2 tl), Niang 0 (0/0, 0/3, 0/0 tl), Forray 0 (0/0, 0/1, 0/0 tl). N.e.: Cattapan, Fall. All.: Cancellieri
Bertram Derthona Tortona – Vital 19 (1/7, 3/6, 8/8 tl), Gorham 0 (0/0, 0/2, 0/0 tl), Manjon 7 (3/8, 0/1, 1/2 tl), Pecchia 2 (1/1, 0/0, 0/0 tl), Olejniczak 12 (5/5, 0/0, 2/4 tl); Hubb 6 (0/0, 2/5, 0/2 tl), Chapman 2 (1/1, 0/0, 0/0 tl), Baldasso 15 (1/3, 4/10, 1/1 tl), Biligha 10 (3/3, 0/0, 4/4 tl), Riismaa 2 (0/0, 0/1, 2/2 tl). N.e.: Di Meo, Tandia. All.: Fioretti
Lunedì 20 ottobre 2025
Virtus Olidata Bologna – Vanoli Basket Cremona ore 20.00 LBATV – SKY SPORT UNO – SKY SPORT BASKET
La classifica:
BRESCIA 6
TORTONA 4
MILANO 4
VENEZIA 4
VIRTUS BOLOGNA 4*
TRENTO 4
REGGIO EMILIA 4
VARESE 2
CANTÙ 2
CREMONA 2*
TRIESTE 2
TRAPANI 2
NAPOLI 2
TREVISO 0
UDINE 0
SASSARI 0
*Una partita in meno