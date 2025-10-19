Serie A: Atalanta-Lazio 0-0

Atalanta – Lazio finisce 0-0. La Dea rimane imbattuta , i ragazzi di van Juric centrano il quinto pareggio . I biancocelesti di Maurizio Sarri ottiengono un punto importante in trasferta.

Nel match delle 18, valido per la 7a giornata della Serie A. Provedel sale in cattedera e in un paio di occasioni salva la Lazio. Al 21′ Sarri deve rinunciare a Cancellieri l’attaccante esce per infortunio. La Lazio ci prova con Zaccagni , Carnesecchi non si fa sorprendere . Ancora Lazio su punzione dal limite di Basic , ancora Carnesecchi attento respinmge con i pugni . 38′, la miglore occasione per i biancocelesti quando Zaccagni aziona Guendouzi: collo esterno e tiro fuori di pochissimo. L’Atalanta è pronta nella risposta con Zappacosta, Provedel non si fa sorprendere, si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre Lookman che si dicora il vantaggio. Le maglie in campo si allargano e Ahanor esfiora ancora il gol: super-intervento di Provedel . La Dea spinge , la Lazio si difende Zappacosta centra il palo Provedel battuto. Atalanta e Lazio si dividono la posta in palio : Dea a quota 11 e imbattuta, con cinque pari , Lazio a quota 8.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi ; Djimsiti , Hien , Ahanor (22′ st Scalvini ); Zappacosta , Pasalic (22′ st de Roon ), Ederson , Bernasconi ; De Ketelaere , Sulemana (22′ st Krstovic); Lookman (36′ st Maldini ). A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardzic, Obric, Brescianini, Zalewski. All. Juric.

LAZIO (4-3-3) – Provedel ; Marusic (41′ st Lazzari), Gila , Romagnoli , Nuno Tavares (41′ st Provstgaard ); Guendouzi , Cataldi , Basic (30′ st Vecino); Cancellieri (22′ Isaksen ), Dia , Zaccagni (30′ st Pedro ). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj. All. Sarri.

Arbitro: Collu.

Ammoniti: De Ketelaere (A), Sulemana (A), Pasalic (A), Hien (A).