Serie A, Genoa-Parma 0-0

Genoa- Parma finisce 0-0. A Marassi il Grifone manda ancora rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in campionato . Il Parma reimane in dieci uomini al 43′ espulso , giàammonito in precedenza. Il ghenoa ha avto sulpiatto d’argento l’occasione per la vittoria :97′ pieno recupero , Sozza fischia un calcio di rigore per fallo di Ordonez su Ekator, dal dischetto Cornet appena entrato , Susuki si supera e mette inangolo. Vieira resta penultimo in classifica con soli tre punti
Genoa-Parma 0-0,
tabellino
GENOA (4-2-3-1): Leali ; Sabelli (46′ Carboni), Ostigard , Vasquez , Ellertsson ; Frendrup (65′ Colombo), Masini ; Vitinha (58′ Venturino), Malinovskyi (80′ Cornet ), Norton-Cuffy; Ekuban (66′ Ekhator ). Allenatore: Vieira.
PARMA (3-5-2): Suzuki ; Delprato , Circati , Ndiaye ; Almqvist (46′ Ordonez ), Bernabé (43′ Valenti ), Keita , Estevez , Britschgi ; Cutrone (79′ Sorensen ), Pellegrino (89′ Djuric ). Allenatore: Cuesta.
Arbitro : Sozza
Note: ammoniti: Malinovskyi, Ndiaye (espulso al 42′ per doppia ammonizione), Britschgi, Estevez