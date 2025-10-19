Atalanta, Juric:”la partita è stata eccellente sotto tutti gli aspetti”

La squadra meritava più punti e speriamo che la vita ci ridia indietro quelli persi”. Con questa battuta, Ivan Juric commenta lo 0-0 della sua Atalanta in casa con la Lazio: “La partita è stata eccellente sotto tutti gli aspetti, con tante occasioni con Lookman, Zappacosta ed Ederson senza concedere nulla su coperture difensive e transizioni”, spiega l’allenatore croato. Aspettiamo che rientri Scamacca e giocheremo sempre con un attaccante puro”.