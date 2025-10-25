Inter , Chivu:”controil Napoli sarà una gara combattutissina”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia
Ottobre 25, 2025
Redazione

Napoli- Inter , match clou dellal’ottava giormnata Serie A. Al Maradona i nerazzurri gasati dal poker in Champions League rifilato all’UNion SG , proveranno ad approfittare dello stop del MIoan per allungare in classifica sui opartenopei.. C’è rivalità e le ambizioni sono altissime – ha spiegato Cristian Chivu -. Sarà una gara combattuta in cui entrambe le squadre vorranno imporsi, dire la loro e portare a casa il risultato. Ci giochiamo tanto, ma non tutto, anche se affrontiamo la squadra campione d’Italia , penso che entrano vogliamo portare a casa il risultato, per nramnbe è una gara importante”.

Ottobre 25, 2025
Redazione
