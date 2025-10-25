Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Milan -Pisa 2-2: 'scherzetto o dolcetto?
Milan , Allegri:”In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, ma eravamo troppo lunghi”
Pisa, Gilardino:"devo dire solo bravi a tutti"

Milan , Allegri:"In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, ma eravamo troppo lunghi"

Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione

Massimiliano Allegri al termnine del match pareggitp dal suo Miona 2-2 contro il Pisa , non sembra soddisfatto del risultato: “Dispiace per il risultato perché ci tenevamo a vincere, ma alla fine ci porterà dei vantaggi perché l’abbiamo recuperata. Però certe partite vanno gestite in maniera diversa”. E ancora: “Occasione sprecata? Quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i punti persi, ma alla fine dell’anno questo punto sarà importante”.Dopo l’1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare”.


Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione
Serie A: Milan -Pisa 2-2: 'scherzetto o dolcetto?

Ottobre 25, 2025
Pisa, Gilardino:"devo dire solo bravi a tutti"

Ottobre 25, 2025

