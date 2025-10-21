Serie A:Cremonese-Udinese 1-1, Zaniolo risponde a Terracciano

L’ultimo match dellaa 7a giornata di Serie A si chiude con un pareggio 1-1 tra Cremonese e Udinese .

Allo stasio Zino Terracciano al 4’, sfrutta il calcio di punzione di Vandeputte e di testa batte Okoye con deviazione finale di Kabasele . L’Udinese prova a reagire con la cnclusione di Atta , ma sono i griorossi a sfiorare il raddoppio al 22′ con Zerbin, poi la traversanega il gol a Bonazzoli alla mezzora. Nella rirpesa l’Udinese al pareggia con Zaniolo al 51, l’ex Roma e Atalanta di testa sfrutta il crossdi Zanoli. Nella Cremoense si vede Vardy , Okoye blocca . Vicinissima al raddoppio la Cremoese su calcio di punizione di Vasquez , l’argentino centra il palo al 79′. Entra in scena Vardy la conclusione salvata da Kabasele che recuprà in exremis . Il match finisce i 1-1, risultato che porta la Cremonese a 10 punti e l’Udinese a





Il tabellinoy 6,5



CREMONESE-UDINESE 1-1

Cremonese (3-5-2): Silvestri ; Terracciano , Baschirotto , Bianchetti ; Zerbin (16’ st Lordkapianidze ), Payero (16’ st Barbieri ), Bondo , Vandeputte (30’ st Sarmiento ), Pezzella ; Bonazzoli (30’ st Vazquez ), Vardy . A disp.: Malovec, Nava, Johnsen, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All.: Nicola

Udinese (3-5-2): Okoye ; Goglichidze , Kabasele, Solet ; Zanoli (42’ st Ehizibue ), Atta (42’ st Miller), Karlstrom , Ekkelenkamp (17’ st Piotrowski ), Kamara ; Zaniolo (30’ st Davis ), Bayo (17’ st Buksa ). A disp.: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Bravo, Camara, Zemura. All.: Runjaic

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 4’ Terracciano (C), 6’ st Zaniolo (U)

Ammoniti: Zerbin (C), Goglichidze (U), Vandeputte (C), Payero (C), Kabasele (U), Vardy (C)