PSV Eindhoven-Napoli, le probabili formazioni

Ottobre 21, 2025
scritto daRedazione

Trasferta insidiosa per il Napoli , ospite stasera – calcio d’inzio ore 21 –  in terra d’Olanda contro il PSV Eindhoven , terzo turno del girone unico Champions League.

Gli azzurri campioni d’Italia sono a 3 punti (sconfitta col Manchester City, vittoria  al Maradona con lo Sporting) Lisbona . Di fronte troveranno un avversario che  viaggiano con un solo punto in classifica (pareggio a Leverkusen e sconfitta l’Union Saint-Gilloise .

Il Napoli Antonio  arriva al match odierno dopo la sconfitta in campionato col Torino . Conte non avrà a disposizione Hojlund  , assente acnhe a Torino per affaticamento muscolare a seguito impegno con la sua nazionale , certamente tocca a Lucca reggere il peso dell’attacco. Dovrebbe invece recuperare McTominay, pure lui assente coi granata.

Se in attacco ci sono emergenze , buone notizie per Conte arrivano dal reparto difensivo con  il rientro di Buongiorno che dovrebbe far coppia con Beukema al centro della difesa. Spinazzola favorito su Olivera per il ruolo di esterno sinistro. A centrocampo Gilmour coprirà di nuovo il ruolo di Lobotka. Politano torna in pianta stabile nella formazione titolare. McTominay ci sarà.

Le probabili formazioni

PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. Allenatore: Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore Conte.

Sarà l’arbitro tedesco Daniel Siebert a dirigere Psv-Napoli. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto ufficiale Daniel Schlager, al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert

Ottobre 21, 2025
scritto daRedazione
