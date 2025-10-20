Serie A :Milan – Fiorentina 2-1, con doppietta di Leao

Nel posticipo della 7a giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 in rimonta la Fiorentina e respira aria fine in vetta in classifica in solitaria davanti a Inter, Napoli e Roma.

Oltre 50 giorni che Leao non anadava a rete , a San Siro , nel posticipo della 7a giornata , il portoghese ritorna ai suoi clòassici livelli e con una personale doppietta , permette al Milan di battere la Fiorentina. 2-1.

Dopo un primo tempo a bassi ritmi con le due squadre schierate con identico modulo (3-5-1) . Qualche accenno di vivacità lo procura il Milan:al 5′ Tomori calcia altissimo , lo imita Pavlovic al 21′ da pochi passi.

Nella rirpesa le squadre cambiano passo : al 56′ la Viola la sblocca il match: sponda di testa di Ranieri, Maignan esce male, manda il pallone sul corpo di Gabbia e per Gosens è facile appoggiare la palla in rete a porta vuota. Il Milan reagisce subito e dopo appena 7′, Leao sorprende De Gea con un destro nell’angolino. Allegri sente che il Milan può ribaltare il risultato e chiama dalla panchina Gimenez, il messicano ripaga la fiducia del tecnico, prima con una bella girata in area con un super intervento di De Gea che alza in angolo, poi si procura il calcio di rigore non assegnato da Marinelli , ma dal Var , seguito di una trattenuta in area di Parisi, decisione molto contestata dai viola,. Dal dischetto Leao non sbaglia spiazzando il portiere spagnolo. Milan in Paradiso , Fiorentina sempre più fanalino di coda in classifica con Pioli che ora rischia seriamente la panchina.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 2-1

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (12′ st Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (45′ st De Winter); Leao (48′ st Balentien). A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Sala. All.: Allegri

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia (43′ st Sohm), Mandragora (43′ st Dzeko), Gosens (24′ st Parisi); Fazzini (25′ st Gudmundsson); Kean (32′ st Piccoli). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Ndour, Sabiri, Fortini. All.: Pioli

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 11′ st Gosens (F), 18′ st e 41′ st rig. Leao (M)

Ammoniti: Athekame (M), Nicolussi Caviglia (F), Fofana (M), Tomori (M)