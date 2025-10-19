Fiorentina, Pradè: è una stagione strana. La colpa è solo mia”

La sconfitta di San Siro è statamal digerita in casa Fiorentina a partire dal rigore su Gimenez. “Penso che se il Var deve richiamare l’arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var: Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Gimenez non è stato nemmeno sfiorato da Parisi , e in precedenza c’è stato un fallo su Ranieri , poi la sceneggiata , del messicano a terra tanto tempo .Non so descrivere come ci sentiamo, noi ci stiamo giocando la vita e bisogna anche capire che non si può fare una roba del genere. È scandalosa”, ha tuonato il ds viola, Daniele Pradè.Fiducia a Pioli? “Abbiamo tre punti dopo sette partite, non siamo questa come squadra. Se c’è una persona che ci può togliere da questa situazione è solo Stefano Pioli. Il resto è colpa mia”.