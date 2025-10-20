Cremonese, Nicola;”mi è piaciuto lo spirito della squadra”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale: Cremonese-Udinese 1-1. Zaniolo risponde a Terracciano Leggi ora
Volley Superlega: vittorie per Civitanova,Milano , Verona e Padova
Ottobre 20, 2025
Davide Nicola, head coach of Torino FC, during the Serie A TIM football match between Torino FC and Parma Calcio at Stadio Grande Torino on 3th May, 2021 in Turin, Italy.


Stasera mi è piaciuto lo spirito, la volontà di mettere in atto quello su cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane. – Così Davide Nicola , tecnico della Cremonese al termine del match pareggiato allo stadio Zini (1-1) con l’Udinese.- Abbiamo creato spesso superiorità mumnerica giocando in velocità , mi è piaciuta la costruzione del gioco , ma non siamo stati cinici soprattutto nel primo tempo, . Dopo il pareggio abbiamo creato altre occasioni per tornare in vantaggio, i ragazzi mi sono piaciuti anche a cospetto del fatto che a centrocampo non siamo numerosissimi. Sono contento, andiamo avanti con la voglia e l’entusiasmo mostrati stasera”.

