Cremonese, Nicola;”mi è piaciuto lo spirito della squadra”



Stasera mi è piaciuto lo spirito, la volontà di mettere in atto quello su cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane. – Così Davide Nicola , tecnico della Cremonese al termine del match pareggiato allo stadio Zini (1-1) con l’Udinese.- Abbiamo creato spesso superiorità mumnerica giocando in velocità , mi è piaciuta la costruzione del gioco , ma non siamo stati cinici soprattutto nel primo tempo, . Dopo il pareggio abbiamo creato altre occasioni per tornare in vantaggio, i ragazzi mi sono piaciuti anche a cospetto del fatto che a centrocampo non siamo numerosissimi. Sono contento, andiamo avanti con la voglia e l’entusiasmo mostrati stasera”.