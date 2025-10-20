Udinese , Runjaic:” asbbioamo ottenuto un punto importante”

Al termine della gara dello Zini contro la Cremonese mister Runjaic ha commentato così la partita:

L’Udinese porta via un punto dallo stadio Zini (1-1) contro la Cremonese. Al termine della gara il tecnico friulano KostaRunjaic ha commentato così la partita:“La Cremonese è una squadra forte. Alla fine abbiamo ottenuto un punto importante ma non sono completamente soddisfatto anche se un pari intrasferta è sempre positivo. La nostra prestazione non è stata eccelsa , considerando l’avversario . Zaniolo sta migliorndo settimana dopo settimana. Sarà un giocatore importante per noi”.