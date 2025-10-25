Inter , Marotta : “basta con i rigorini”

Il Napoli ha leggittimato la vittoria, il calcio di rigore ha rovinato la partita . Prima fischia l’arbitro , poi interviene il Var , così la partita ha preso una svolta determinante. Il Napoli ha meritato comunque la vittoria.

Così il presidente dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni Dazn. “Ripeto la vittoria del Napoli è scarurita dal calcio di rigore. Sto con quando dice Rocchi : basta con i rigorini” , Marelli ha detto che il rigore non c’era. Sono per la centralità dell’arbitro , se interviene un’assistente , l’arbitro non può lasciarsi infuleunzare. Durante l’intervallo ho visto i ragazzi con tanta amarezza. Il napolo poteva vicnere lo stesso io mirifersico alla cronologia della partita. Battibecco tra Conte e Lautarto? Sono dinaminche di campo”.