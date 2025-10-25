Serie A:Parma – Como 0-0

L’appellativo per il Como : dare continuità ai risultati positivi , dopo la vittopria al senigaglia contro la Juve, invcece allo stadio TARDINI , un coriaceo Parma , ferma i lariani sullo 0-0.

I lariani giocano con il consueto possesso della palla e chiudono i Ducali nella prpria metà campo. La squadra di Cuesta si chiude bene in difesa e nonis tante la parte difensiva , è il Parma ad avere le migliori occasioni per passare in vantaggio occasioni , prima l’ex Cutrone con una clamorosa doppia occasione: colpo di testa sulla traversa e parata di Butez sulla respinta. Il Como si aggiudica il possesso della palla ma, mancano le occasioni da rtete.Ancora Parma con Bernabé che la rete, Ordoñez si vede annullare il vantaggio per un offside di Cutrone. Il Como si fa vivo con un colpo di testa di Morata. Nella ripresa Fabregas cambia tutto e torna al 4-2-3-1, inserendo Diao e Kühn. Il Parma non si scompone e riesce ancora a chiudere ogni spazio e difendersi orditatamente. Fabregas chiama in causa l Douikas e Baturina , cambia poco , I Gialloblu si fiendono e diventano pericolosi dalla parti di Butez , il portier elariano evita il vantaggio dei Ducali su conlcusione di Del Prato . Cuesta inserisce anche Djuric nel recupero. Al 94′ Douvikas spreca il vantaggio comasco , sarebbe stata una vera beffa per il Parma . Finisce 0-0 . Il Como sale così a quota 13 punti, sprecando una chance di avanzare nella lotta alle coppe, Parma che si porta a 7 punti.

IL TABELLINO

PARMA (3-5-2) – Suzuki ; Delprato , Circati , Valenti ; Ordoñez (26′ st Sørensen ), Estevez , Keita , Bernabé (31′ st Hernani ), Britschgi ; Cutrone (45′ st Djuric ), Pellegrino (31′ st Benedyczak 6). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Cardinali. All. Cuesta.



COMO (3-5-1-1) – Butez ; Smolcic , Diego Carlo, Kempf ; Vojvoda (1′ st Diao ), Caqueret 6 (1′ st Kühn 6), Perrone 6, Da Cunha 6 (25′ st Baturina 6), Alberto Moreno ; Nico Paz; Morata (25′ st Douvikas ). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Posch, Addai, Cavlina, Le Borgne, van der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro: Chiffi.

Ammonito: Diego Carlos (C).