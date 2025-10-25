Napoli, Conte :” Marotta? Meglio se a parlare sono gli allenatori”

“ Vivo la partita con i miei calciatori nel bene e nel male. Abbiano affrontato una s qyadra fortissima, la rosa dell’Inter è fuori portatra”. Così Antonio Conte ai microfoni Daz , dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Inter. “Abbiamo vinto nonostante infortuni importanti , si è fatto male anche De Bruney , Meret si è infortunato ieri , Lobotka è fuori da parecchie settimane Lukaku dall’inizio del campionato. Oggi l’Inter è venuta per ammazzarci , dopo vittorie in Champions e in campionato , contro di noi che abbiamo perso col Torino e PSV”. E’ venuta una bella partita tosta e abbiamo fatto un’ottima prestazione: Con Lautaro , sincewramente quando giochi questo tipo di partite , mi preme ricordare i due anni all’Inter con la vittoria dello scudetto, togliendolo alla Juve , sapete cosa penso della Juve. Lautaro? Non ho avuto modo di conoscerlo bene durante la mia permanenza all’Inter. Il rigorino? La differenza tra Napoli e Inter che i nerazzurri mandano Marotta , io sono presente da allenatore , chiedere alibi ai giocatori , io non avrei permesso a un mio dirigente . di veneire a parlare della partita in più un presidente che fa queste dichiarazioni , che lasci le cose a chi ha interpretato la partita , , queste cose lasciamole agli allenatori”.