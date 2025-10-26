Oltre due ore e mezza , tabnto è durato il match tra Jannik Sinner è i Alexnaser Zverev l finale ATP Vienna.

L’azzurro ha battuto il tedesco n rimonta col punteggio di 3-6; 6-3; 7-5. Non è stato facile per Sinner aver ragione di Zverev. L’atoatesino ga dceduto il primo ste al tedesco , recuperano il secondo set , fino al terzo infilando Zverev con un 7-5 finale.

Sinner conquista il quarto titolo stagionale pdopo Pechino, Wimbledon e Australian Open e la 21esima vittoria filata in match giocati su cemento indoor.