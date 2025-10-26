Serie A: Sassuolo -Roma 0-1, decide Dybala

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 26, 2025
Redazione

Nell’ottava giornata di Serie A, la Roma , dopo la battura d’arresto in Europa league con il Viktoria Plezen ritrova il sorriso e , batte 1-0 il Sassuolo. Giallorossi in testa alla classifica a quota 18 insieme al Napoli.

Al Mapei Stadium a decidere il match al 16′ è un destro di Paulo Dybala, lì’argentno raccoglie la respita di Muric su conclusione di Cristante.

Il Sassuolo gioca un buon primo tempo, poi nella ripresa i gialloross calano e il Sassuolo attacca alla ricerca del pareggio. I Giallorossi sfiorano il raddoppio , il lao d ce di no a Pellegrini , poi su Muric, è autore di alcune ottime parate. 

IL TABELLINO
SASSUOLO-ROMA 0-1
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39′ Candé), Doig; I. Koné (36′ st Cheddira), Matic, Thorstvedt (15′ st Vranckx); Berardi (15′ st Volpato), Pinamonti, Fadera (36′ st Laurienté). A disp.: Turati, Zacchi, Nyarko, PAz, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro, Pierini. All.: Grosso
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (42′ st Rensch), M. Koné, El Aynaoui, Tsimikas (1′ st Hermoso); Cristante (21′ st Pellegrini), Bailey (5′ st Dovbyk); Dybala (21′ st Soulé). A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pisilli, Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy. All.: Gasperini
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 16′ Dybala (R)
Ammoniti: Mancini (R), Thorstvedt (S), Doig (S), Hermoso (R)
Note: Al 45′ st ammonito Grosso (S) per proteste

Ottobre 26, 2025
Redazione
