Serie A: Fiorentina-Bologna 2-2 due calci di rigore salvano la Viola dall’ennesima sconfitta

Nell’ottava giornata di Serie A Fiorentina e Bologna pareggiano 2-2 al termine di una partitache ha riservato tante emozioni . Al Franchi Castro (26′) sblocca il match con un tiro al volo di pregiovole fattura . Nela rirpesa Cambiaghi (52′) raddoppia i conti con un tocco pregiovole in area. La Fiorentina si scuote e grazie al penalty messo a segno da Gudmundsson (73′) , concesso da Di Bello per fallo di mano di Ferguson e Kean (94′) , ancora su calcio di rigore , colpo di braccio di Bernadeschi raddrizza il match dNel finale occasionissima per Dodo non ben sfruttata dal brasiliano. Poco prima del 2-2 espulso Holm per doppia ammonizione e accese proteste del Bologna per un precedente contatto nell’area viola tra Bernardeschi e Sabiri.

IL TABELLINO

FIORENTINA-BOLOGNA 2-2

Fiorentina (3-5-2): De Gea ; Pongracic , Marì , Ranieri (40′ st Piccoli); Dodo , Mandragora (9′ st Ndour ), Nicolussi Caviglia (19′ st Sabiri ), Fagioli (9′ st Dzeko ), Gosens (9′ st Fortini ); Gudmundsson , Kean .

A disp.: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Sohm, Fazzini, Richardson. All.: Pioli 6

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Holm , Heggem , Lucumì , Miranda ; Ferguson , Freuler ; Orsolini (31′ st Bernardeschi ), Fabbian (31′ st Pobega ), Cambiaghi (19′ st Rowe – 41′ st Casale); Castro (19′ st Dallinga ).

A disp.: Ravaglia, Pessina, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Moro, Sulemana, Dominguez. All.: Niccolini (Italiano indisponibile) 6

Arbitro: La Penna

Marcatori: 26′ Castro (B), 7′ st Cambiaghi (B), 28′ st rig. Gudmundsson (F), 49′ st Kean (F)

Ammoniti: Gosens, Gudmundsson, Dzeko (F); Freuler, Rowe, Lucumì (B)

Espulsi: 38′ st Holm (B) – doppia ammonizione