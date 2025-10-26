Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Torino -Genoa 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Verona , Zanetti:" abbiamo perso due punti"
Cagliari , Pisacane:”Siamo contenti perché non perdiamo un altro scontro diretto”
Serie A: Fiorentina-Bologna 2-2 due calci di rigore salvano la Viola dall'ennesima sconfitta

Cagliari , Pisacane:”Siamo contenti perché non perdiamo un altro scontro diretto”

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

Fabio Pisacane è soddisfatto del risultato raggiunto al bentegosi del suo Cagliairi contro il Veron:” .Sono contento della reazione avuta dalla squadra, siamo venuti qui a fare una partita di grande personalità e coraggio con palleggio, nonostante un undici molto giovane inizialmente. Siamo contenti perché non perdiamo un altro scontro diretto e nel nostro campionato sono partite che contano ulteriormente.”.

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Verona , Zanetti:" abbiamo perso due punti"

Ottobre 26, 2025
Articolo successivo

Serie A: Fiorentina-Bologna 2-2 due calci di rigore salvano la Viola dall'ennesima sconfitta

Ottobre 26, 2025

Recommended for You

Roma , Gasperini:” tornare a vincere era la priporità assoluta”

Genoa , Viera:”Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo”

Torino , Baroni:”era importante vincere per dare continuità”