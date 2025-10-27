Sfondo scuro Sfondo chiaro
Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen
Juventus, Tudor:”Siamo arrivati lì nell’area, ma bisogna buttarla dentro”

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione

La Juve incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions League Igor Tudor, non nasconde le difficoltà della squadra : “E’ un momento brutto, un momento difficile, dobbiamo stare uniti, lavorare di più tutti insieme. C’è delusione, perché penso che l’abbiamo preparata nel modo giusto”, ha detto a caldo il tecnico croato. “Non bisogna fare drammi, è una situazione brutta, non bella, però bisogna stare uniti perché si gioca subito, tra due giorni”Panchina a rischio? “Se mi sento sicuro? Tutti mi fanno queste domande, ma io non penso a me stesso. Non me ne frega niente del futuro, cerco di essere lucido di fronte a tutti i problemi che ci sono”.

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
Serie A: Lazio-Juventus 1-0 , decide Basic

Ottobre 27, 2025
Lazio, Sarri:" La squadra sta facdendo bene"

Ottobre 27, 2025

