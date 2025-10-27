Sfondo scuro Sfondo chiaro
Atalanta- Juric:"io vedo una squadra che ha creato tanto, ma che non è riusciti a concretizzare"
Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione

L’Atalanta è pronta ad affrontare il Milan, scontro diretto per la Champions League :- ” Avremmo otto punti in più se i nostri attaccanti fossero stati in una forma migliore. Bisogna analizzare la situazione con chiarezza: abbiamo avuto tanti infortuni, poi c’è stata la vicenda Lookman e tanti giocatori possono migliorare, come Krstovic che sta crescendo in allenamento e tocca molti palloni”.”Stiamo ancora pagando l’estate dove c’è stata la vicenda Lookman, gli infortuni e tanto altro”.

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
