Serie B – risultati 8^ giornata

Venerdì 17 ottobre 2025
Virtus Entella-Sampdoria (20:30) 3-1
33’ Debenedetti (VE), 39’ rigore Franzoni (VE), 81’ Coda (S), 83’ Tiritiello (VE)
Sabato 18 ottobre 2025
Frosinone-Monza (15:00) 0-1
38’ Keita Balde (M)
Mantova-Südtirol (15:00) 1-1
40’ Pecorino (S), 55’ Ruocco (M)
Pescara-Carrarese (15:00) 2-2
2’ Abiuso (C), 51’ Hasa (C), 74’ Meazzi (P), 88’ Di Nardo (P)
Reggiana-Bari (15:00) 3-1
41’ Moncini (B), 45’+3’ Tavsan (R), 70’ Bozzolan (R), 81’ Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino (17:15) 2-0
39’ Mosti (JS), 42’ Bellich (JS)
Spezia-Cesena (19:30)
Domenica 19 ottobre 2025
Palermo-Modena (15:00)
Empoli-Venezia (17:15)
Catanzaro-Padova (19:30)
Classifica
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Monza 14
Venezia 12
Avellino 12
Reggiana 12
Cesena 11
Carrarese 11
Juve Stabia 10
Südtirol 10
Empoli 9
Virtus Entella 9
Padova 8
Catanzaro 6
Pescara 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
Prossimo turno – 9a Giornata
Venerdì 24 ottobre 2025
Modena-Empoli (20:30)
Sabato 25 ottobre 2025
Avellino-Spezia (15:00)
Monza-Reggiana (15:00)
Sampdoria-Frosinone (15:00)
Südtirol-Cesena (15:00)
Virtus Entella-Pescara (15:00)
Carrarese-Venezia (17:15)
Catanzaro-Palermo (19:30)
Domenica 26 ottobre 2025
Padova-Juve Stabia (15:00)
Bari-Mantova (17:15)