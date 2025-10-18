Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A finale: Torino - Napoli 1-0 , 32' Simeone
Serie B – risultati 8^ giornata
Super Max Verstapppen vince la sprint race , Gran Premio degli Stati Uniti

Serie B – risultati 8^ giornata

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Venerdì 17 ottobre 2025

Virtus Entella-Sampdoria (20:30) 3-1

33’ Debenedetti (VE), 39’ rigore Franzoni (VE), 81’ Coda (S), 83’ Tiritiello (VE)

Sabato 18 ottobre 2025

Frosinone-Monza (15:00) 0-1

38’ Keita Balde (M)

Mantova-Südtirol (15:00) 1-1

40’ Pecorino (S), 55’ Ruocco (M)

Pescara-Carrarese (15:00) 2-2

2’ Abiuso (C), 51’ Hasa (C), 74’ Meazzi (P), 88’ Di Nardo (P)

Reggiana-Bari (15:00) 3-1

41’ Moncini (B), 45’+3’ Tavsan (R), 70’ Bozzolan (R), 81’ Lambourde (R)

Juve Stabia-Avellino (17:15) 2-0

39’ Mosti (JS), 42’ Bellich (JS)

Spezia-Cesena (19:30)

Domenica 19 ottobre 2025

Palermo-Modena (15:00)

Empoli-Venezia (17:15)

Catanzaro-Padova (19:30)

Classifica

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Monza 14

Venezia 12

Avellino 12

Reggiana 12

Cesena 11

Carrarese 11

Juve Stabia 10

Südtirol 10

Empoli 9

Virtus Entella 9

Padova 8

Catanzaro 6

Pescara 6

Bari 6

Sampdoria 5

Mantova 5

Spezia 3

Prossimo turno – 9a Giornata

Venerdì 24 ottobre 2025

Modena-Empoli (20:30)

Sabato 25 ottobre 2025

Avellino-Spezia (15:00)

Monza-Reggiana (15:00)

Sampdoria-Frosinone (15:00)

Südtirol-Cesena (15:00)

Virtus Entella-Pescara (15:00)

Carrarese-Venezia (17:15)

Catanzaro-Palermo (19:30)

Domenica 26 ottobre 2025

Padova-Juve Stabia (15:00)

Bari-Mantova (17:15)

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A finale: Torino - Napoli 1-0 , 32' Simeone

Ottobre 18, 2025
Articolo successivo

Super Max Verstapppen vince la sprint race , Gran Premio degli Stati Uniti

Ottobre 18, 2025

Recommended for You