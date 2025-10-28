Atalanta – Milan , le probabili formazioni

L’lAtalanta affronta il Milan – alla New Balance Arena di Bergamo nella nona giornata di campionato.

La Dea è reduce dal pareggio contro la Cremonese, 1-1 dopo aver pareggiato per 0-0 anche in Champions League nella gara casalinga contro lo Slavia Praga.

La Dea viaggia a quota 12 punti in classifica. Il Milan di è terzo a quota 17, dopo aver pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Pisa .

Atalanta-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Milan è in programma oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Arbitro

DOVERI

VECCHI – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: CHIFFI

AVAR: DIONISI

Atalanta-Milan, dove vederla in tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.