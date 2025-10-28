Due Vite , lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone , di Maria Rosa Quario in libreria dal 5 novembre

PRIMA PRESENTAZIONE NAZIONALE: 4 NOVEMBRE ORE 18.00 PRESSO LA SALA BORSA DI BOLOGNA. L’AUTRICE DIALOGHERA’ CON LA GIORNALISTA CHIARA PIZZIMENTI



Bologna, 27 ottobre 2025 – Due carriere, due personalitࠦorti, due generazioni di donne cresciute sulle piste da sci e nella vita. Si intitola Due vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone il primo libro di Maria Rosa Quario, pubblicato da Edizioni Minerva, una confessione appassionata e sincera che racconta mezzo secolo di sport, sacrifici, gioie e rinascite.



Una madre, ex campionessa e giornalista, che si guarda indietro e intreccia il suo destino con quello della figlia – Federica Brignone, la sciatrice italiana pi vincente di sempre in Coppa del Mondo.

Ƞla storia di due vite parallele, unite da una passione in comune e da un amore che, come le grandi discese, conosce curve, cadute e ripartenze.

Un libro intenso, umano e autentico, dove lo sport diventa linguaggio familiare e la montagna metafora di libertࠥ rinascita.

“Ho cominciato a scrivere questo libro – racconta Quario – pochi giorni dopo aver lasciato il mio lavoro di giornalista. Avevo voglia di raccontare la mia storia, e quella di Federica, prima che i ricordi svanissero”.

E la sua storia 蠤i quelle che non si dimenticano: milanese, classe 1961, Maria Rosa Quario 蠳tata una delle figure pi eleganti e carismatiche della cosiddetta “Valanga Rosa”, la squadra femminile che negli anni Ottanta ha reso grande lo sci italiano.

Campionessa di slalom, quattro volte vincitrice in Coppa del Mondo, olimpionica a Lake Placid 1980 e Sarajevo 1984, Quario ha vissuto da protagonista una stagione irripetibile dello sport azzurro. Poi, una seconda vita nel giornalismo sportivo, per oltre trent’anni firma e voce di quotidiani e riviste come Il Giornale, Sciare, Infront Sports & Media. Una testimone privilegiata del mondo dello sci, capace di passare dal cancelletto di partenza alla penna, sempre con curiositࠥ disciplina.

C’蠵n filo diretto che lega Maria Rosa e Federica: la neve. Ma anche una diversa idea di libert஼o:p>



Federica Brignone – classe 1990, campionessa del mondo, vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2020 e 2025 e di trentasette gare nel circuito internazionale – 蠬a naturale erede di quella tradizione sportiva familiare, ma con una personalit࠴utta sua: pi istintiva, pi moderna, pi combattiva. In una parola, pi forte.

Nel libro, la madre racconta con sinceritࠬa crescita sportiva della figlia: i primi sci, le cadute, le vittorie, i momenti di crisi, i trionfi mondiali e olimpici, ma anche la fatica di essere “la figlia di una campionessa” e il percorso di emancipazione che l’ha portata a diventare numero uno al mondo.

Non mancano i retroscena affettuosi e ironici – le vacanze in camper, i giochi pericolosi, le discussioni e le riconciliazioni – che restituiscono il volto pi umano e vero di una madre e di una figlia unite dalla neve e dalla determinazione.



E accanto a loro, c’蠡nche Davide, il fratello di Federica, oggi suo allenatore e punto di riferimento tecnico e affettivo, che completa questo straordinario ritratto familiare: una famiglia interamente dedicata allo sport, capace di trasformare la passione in un progetto comune di vita.

Diviso in quattro parti – In viaggio, Campionessa per caso, Spettatrice privilegiata, La vita 蠢ella – il libro attraversa sessant’anni di sport e costume italiano, dal boom turistico degli anni Sessanta fino ai giorni nostri, con un tono a metࠦra cronaca e memoria personale.

Le pagine dedicate agli anni della “Valanga Rosa” restituiscono l’atmosfera di una stagione pionieristica: trasferte interminabili, allenamenti in condizioni estreme, abiti di lana e attrezzature rudimentali. Poi arriva la generazione di Federica, con le nuove tecnologie, i social network e un rapporto con lo sport pi mediatico ma non meno autentico.

In mezzo, la voce di Maria Rosa Quario: una narratrice limpida, appassionata e ironica, capace di unire il ritmo del racconto sportivo alla profonditࠤel diario personale. “Non 蠵n libro su Federica – scrive – ma sulle nostre due vite. Due carriere, due modi diversi di affrontare il mondo, un unico grande amore: lo sci.”

Oltre alla biografia, Due vite 蠡nche una riflessione sulla genitorialitࠥ il coraggio di reinventarsi.



Maria Rosa Quario racconta con disarmante onestࠬe difficoltࠤi conciliare la carriera con la maternitଠil ruolo di madre e quello di cronista, la solitudine delle trasferte e l’orgoglio di seguire la figlia sulle piste di tutto il mondo.



Con la penna leggera e precisa che l’ha resa una delle firme pi autorevoli dello sport italiano, intreccia episodi privati e pubblici, costruendo un racconto dove la vita familiare diventa una grande metafora dello slalom tra imprevisti, emozioni e scelte difficili.

La presenza di Davide Brignone, ex atleta e oggi allenatore di Federica, aggiunge una dimensione nuova: quella di un equilibrio familiare costruito nel tempo, dove competenza e affetto si intrecciano nel segno di una passione comune. Ƞla terza voce invisibile di questo libro: quella di chi resta accanto, sostiene, guida e crede, dietro le quinte di ogni grande impresa.

Arricchito da un ampio inserto fotografico in gran parte tratto dall’archivio personale dell’autrice, Due vite 蠡nche un album di memorie collettive.

Dalle immagini in bianco e nero delle prime gare a Courmayeur, alle foto di Federica con le tre coppe del mondo vinte nel 2025 fino agli scatti che ritraggono Maria Rosa, Davide e Federica insieme sulle piste, ogni pagina restituisce la tenerezza e la forza di una famiglia che ha fatto dello sport una ragione di vita.

L’AUTRICE

Maria Rosa Quario Nata e cresciuta a Milano, da oltre trent’anni Maria Rosa “Ninna” Quario risiede a La Salle, in Valle d’Aosta, ma ama definirsi “cittadina del mondo”. Ƞspesso in viaggio, ha sempre la valigia pronta e non conosce il significato della parola noia. Atleta della Nazionale italiana di sci alpino dal 1974 al 1986, ha gareggiato in Coppa del Mondo (4 vittorie e 15 podi in slalom), ha partecipato a due edizioni dei Giochi Olimpici (4 posto nel 1980, 7 nel 1984) e a tre dei Campionati del Mondo.

Dopo l’addio precoce all’agonismo, 蠲imasta nel mondo degli sport invernali dedicandosi al giornalismo. Ha lavorato per diverse riviste e quotidiani e, dal 2000, con la societࠉnfront Sports & Media. Dopo aver raccontato le storie di oltre trentacinque edizioni della Coppa del Mondo, aver seguito nove Olimpiadi e sedici Mondiali dall’altra parte della transenna, nel 2022 ha chiuso anche la seconda carriera e proseguito quella da mamma di Federica e Davide Brignone, nati dal suo matrimonio con Daniele, dal quale ha divorziato nel 2013.

Due vite 蠩l suo libro d’esordio, pensato a lungo, ma venuto alla luce solo dopo l’ultima fantastica stagione agonistica dei suoi figli, la magica coppia Brignone: l’atleta Federica, attuale numero 1 al mondo, e il suo allenatore Davide.