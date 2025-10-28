Lecce- Napoli,le probabili formazioni

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione

Dopo la vittoria al Maradona 3-1 contro l’Inter , il Napoli torna in campo. Oggi, martedì 28 ottobre,gli azzurri campioni d’Italia il Lecce al Via del Mare nella nona giornata di Serie A.

Partenopei in testa alla calssifica apari merito con la Romavolando a 18 punti. Il Lecce invece è 16esimo a quota sei dopo aver perso in trasferta contro l’Udinese per 3-2.

Napoli senza De Bruney (il belga uscito dal match contro l’Inter , ne avrà per oltre tre mesi , ripropone Oliveira lateralke di sinistrra nella difesa a quattro. Confermato Gilmour davanti alla duifesa , con Lucca unica punta del terminale d’attacco , considerata l’altra indispoibilità di Hojlund.

Lecce-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Napoli è in programma oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Berisha, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola; Lucca. All. Conte

Arbitro

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PATERNA

Lecce-Napoli, dove vederla in tv

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione
