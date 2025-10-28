Liga , risultati 10a giornata

|Giornata Nº 10
|Data
|Incontro
|Risultato
|24/10/2025
|Real Sociedad
|Siviglia
|2
|1
|25/10/2025
|Girona
|Oviedo
|3
|3
|25/10/2025
|Espanyol
|Elche
|1
|0
|25/10/2025
|Athletic Bilbao
|GETAFE
|0
|1
|25/10/2025
|Valencia
|Villarreal
|0
|2
|26/10/2025
|Maiorca
|Levante
|1
|1
|26/10/2025
|Real Madrid
|Barcellona
|2
|1
|26/10/2025
|Osasuna
|Celta Vigo
|2
|3
|26/10/2025
|Vallecano
|Alaves
|1
|0
|27/10/2025
|Betis
|Atl.Madrid
|0
|2
Classifica
Squadre
Aggiornato: 28/10, 05:50
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|22
|10
|12
|VPVVV
|2
|Barcellona
|22
|10
|7
|1
|2
|25
|12
|13
|VVPVP
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|18
|10
|8
|VVPNV
|4
|Atletico Madrid
|19
|10
|5
|4
|1
|18
|10
|8
|VVNVV
|5
|Espanyol
|18
|10
|5
|3
|2
|14
|11
|3
|NNPVV
|6
|Betis Siviglia
|16
|10
|4
|4
|2
|15
|12
|3
|VVVNP
|7
|Rayo Vallecano
|14
|10
|4
|2
|4
|12
|10
|2
|PPVVV
|8
|Elche
|14
|10
|3
|5
|2
|11
|10
|1
|NVPNP
|9
|Athletic Bilbao
|14
|10
|4
|2
|4
|9
|10
|-1
|NPVNP
|10
|Getafe
|14
|10
|4
|2
|4
|10
|12
|-2
|NNPPV
|11
|Siviglia
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|16
|1
|PVVPP
|12
|Alaves
|12
|10
|3
|3
|4
|9
|9
|0
|NPVNP
|13
|Celta Vigo
|10
|10
|1
|7
|2
|11
|13
|-2
|NPNNV
|14
|Osasuna
|10
|10
|3
|1
|6
|9
|12
|-3
|NPVPP
|15
|Levante
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|PNVPN
|16
|Maiorca
|9
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|-4
|PVPVN
|17
|Real Sociedad
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|14
|-4
|VPPNV
|18
|Valencia
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|16
|-6
|NPPNP
|19
|Real Oviedo
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|19
|-12
|PVPPN
|20
|Girona
|7
|10
|1
|4
|5
|9
|22
|-13
|NNVPN