Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Arrampicata Sportiva: la velocità giovanile europea si tinge di trcolore
Liga , risultati 10a giornata
Lecce- Napoli,le probabili formazioni

Liga , risultati 10a giornata

Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
24/10/2025Real SociedadSiviglia21
25/10/2025GironaOviedo33
25/10/2025EspanyolElche10
25/10/2025Athletic BilbaoGETAFE01
25/10/2025ValenciaVillarreal02
26/10/2025MaiorcaLevante11
26/10/2025Real MadridBarcellona21
26/10/2025OsasunaCelta Vigo23
26/10/2025VallecanoAlaves10
27/10/2025BetisAtl.Madrid02

Classifica

Squadre

Aggiornato: 28/10, 05:50

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Real Madrid2710901221012VPVVV
2Barcellona2210712251213VVPVP
3Villarreal201062218108VVPNV
4Atletico Madrid191054118108VVNVV
5Espanyol181053214113NNPVV
6Betis Siviglia161044215123VVVNP
7Rayo Vallecano141042412102PPVVV
8Elche141035211101NVPNP
9Athletic Bilbao1410424910-1NPVNP
10Getafe14104241012-2NNPPV
11Siviglia131041517161PVVPP
12Alaves1210334990NPVNP
13Celta Vigo10101721113-2NPNNV
14Osasuna1010316912-3NPVPP
15Levante9102351418-4PNVPN
16Maiorca9102351115-4PVPVN
17Real Sociedad9102351014-4VPPNV
18Valencia9102351016-6NPPNP
19Real Oviedo710217719-12PVPPN
20Girona710145922-13NNVPN
Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Arrampicata Sportiva: la velocità giovanile europea si tinge di trcolore

Ottobre 28, 2025
Articolo successivo

Lecce- Napoli,le probabili formazioni

Ottobre 28, 2025

Recommended for You

CALCIO: su Maria con te la fede mariana di Sergio Ramos

Have a Ball Under the lights: Puma svela la nuova colourway highs-vis del,pallone ufficiale della Premier League