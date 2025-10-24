CALCIO: su Maria con te la fede mariana di Sergio Ramos

SERGIO RAMOS E LA MADONNA “TATUATA” NEL CUORE: MARIA CON TE RACCONTA LO SLANCIO MARIANO DEL CALCIATORE SPAGNOLO, CHE OGGI MILITA NEL CLUB MESSICANO MONTERREY SOTTO LO SGUARDO DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE

Dopo vent’anni trascorsi nelle più importanti squadre europee, dal Siviglia al Paris Saint-Germain, passando per il Real Madrid, con cui ha scritto pagine importanti della storia dei blancos, dallo scorso febbraio Sergio Ramos si è accasato nel club messicano Monterrey e il modo in cui ha annunciato l’inizio di quest’avventura ha mandato in visibilio i tifosi. Lo racconta nel numero in edicola Maria con te, il settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, che dedica un ampio servizio sullo slancio per la Madre Celeste del difensore spagnolo, che ha ricevuto il Battesimo a 33 anni il 13 maggio 2019, festa di Nostra Signora di Fatima, nella parrocchia madrilena di Nuestra Señora de la Moraleja e, due settimane più tardi, ha sposato la giornalista Pilar Rubio nella cattedrale sivigliana sotto gli occhi della Virgen de los Reyes, Patrona della città.

Tre giorni prima che venisse annunciato il suo ingaggio al Monterrey, Ramos ha postato su Instagram una foto con un altarino su cui c’erano tre statue e due dipinti raffiguranti la Madonna di Guadalupe: un gesto che i fans sudamericani, profondamente devoti alla Morenita, hanno accolto con grande entusiasmo. Ma la devozione mariana dell’asso del pallone, campione del mondo con la Spagna nel 2010, emerge anche da alcuni dei 40 tatuaggi sul suo corpo: una versione stilizzata sulla rotula destra della Virgen de la Valle venerata a Isla de Margarita, in Venezuela, e il volto di Maria sull’avambraccio sinistro, ben visibile nel videoclip del suo ultimo singolo Cibeles, in cui Ramos è seduto mentre canta stringendo tra le mani un rosario.