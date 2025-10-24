Have a Ball Under the lights: Puma svela la nuova colourway highs-vis del,pallone ufficiale della Premier League

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 24, 2025
scritto daRedazione

PUMA presenta oggi la Under the Lights Edition, la nuova versione del pallone ufficiale della Premier League. Caratterizzato da una vivace colourway ad alta visibilità, questo nuovo modello è progettato per brillare al massimo sotto i riflettori degli stadi – assicurando che ogni passaggio, tiro e gol siano impossibili da perdere di vista.

Il nuovo design audace non è solo una questione di stile, ma anche di visibilità e performance. Le tonalità vivaci catturano l’attenzione in tv, sugli spalti e in campo, permettendo a giocatori e tifosi di seguire l’azione senza difficoltà anche nelle notti invernali più buie.

Creato per i professionisti che calcano i campi della Premier League – e per tutti i fan che vogliono portare la stessa esperienza d’élite nelle proprie partite – la nuova colourway garantisce che quando si accendono le luci è il momento di brillare. Quindi prova quel colpo di tacco. Tenta quel tiro impossibile. Manda fuori tempo l’avversario. When you get the ball, Have a Ball.

“Under the Lights non è solo un look, è uno statement” ha dichiarato Dominique Gathier, Vice President BU Teamsport di PUMA. “Questa colorazione è stata sviluppata per offrire la massima visibilità durante i momenti più elettrizzanti della Premier League, quando il mondo intero guarda. Noi portiamo la tecnologia, voi portate la tecnica: quando le luci sono più intense, è il momento in cui i veri talenti si fanno vedere.”

Ufficialmente denominato PUMA Orbita Ultimate PL, il pallone presenta dodici pannelli di uguali dimensioni per garantire una distribuzione del peso precisa e un equilibrio perfetto. La modellatura ad alta frequenza assicura una durata eccezionale, mentre le cuciture più ampie e profonde migliorano aerodinamica, mantenimento della forma e morbidezza al tocco, in qualsiasi condizione di campo o clima. Forse non giochi (ancora) in Premier League. Ma non vuol dire che non debba sembrare così.

La Under the Lights Edition del pallone ufficiale della Premier League è disponibile su PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer e farà il suo debutto in campo nella Premier League l’8 novembre.

Ottobre 24, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 24, 2025
