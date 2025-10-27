Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Bundesliga , risultati 8a giornata
Ligue 1 , risultati 9a giornata
Lecce, Di Francesco:" Udinese capitolo chiuso , ora pensiamo al Napoli"

Ligue 1 , risultati 9a giornata

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
24/10/2025Paris Football ClubNantes12
25/10/2025BrestoisParigi SG03
25/10/2025MonacoTolosa10
25/10/2025LensMarsiglia21
26/10/2025LilleMetz61
26/10/2025AngersLorient20
26/10/2025RennesNizza12
26/10/2025AuxerreLe Havre01
26/10/2025LioneStrasburgo21

Classifica

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1PSG20962119811PVNNV
2Lens1996121486VNVVV
3Ol. Marsiglia18960322913VVVVP
4Ol. Lione1896031394VVPPN
5Lille179522221111PPNVV
6Monaco17952218135VPNNV
7Strasburgo16951318126VPVNN
8Nizza1494231415-1PNNVV
9Tolosa13941415132PNVVP
10Rennes1192521214-2NNNNP
11Paris FC1093151417-3PNVPP
12Brest992341417-3VVNNP
13Nantes99234710-3NNNPV
14Le Havre992341116-5NNNPV
15Angers99234612-6PPPNV
16Lorient892251221-9NVPNP
17Auxerre79216713-6VPPNP
18Metz29027626-20PNPPP
Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bundesliga , risultati 8a giornata

Ottobre 27, 2025
Articolo successivo

Lecce, Di Francesco:" Udinese capitolo chiuso , ora pensiamo al Napoli"

Ottobre 27, 2025

Recommended for You

CALCIO: su Maria con te la fede mariana di Sergio Ramos

Have a Ball Under the lights: Puma svela la nuova colourway highs-vis del,pallone ufficiale della Premier League