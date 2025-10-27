Ligue 1 , risultati 9a giornata

|Giornata Nº 9
|Data
|Incontro
|Risultato
|24/10/2025
|Paris Football Club
|Nantes
|1
|2
|25/10/2025
|Brestois
|Parigi SG
|0
|3
|25/10/2025
|Monaco
|Tolosa
|1
|0
|25/10/2025
|Lens
|Marsiglia
|2
|1
|26/10/2025
|Lille
|Metz
|6
|1
|26/10/2025
|Angers
|Lorient
|2
|0
|26/10/2025
|Rennes
|Nizza
|1
|2
|26/10/2025
|Auxerre
|Le Havre
|0
|1
|26/10/2025
|Lione
|Strasburgo
|2
|1
Classifica
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|PSG
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|PVNNV
|2
|Lens
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|VNVVV
|3
|Ol. Marsiglia
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|VVVVP
|4
|Ol. Lione
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|VVPPN
|5
|Lille
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|PPNVV
|6
|Monaco
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|VPNNV
|7
|Strasburgo
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|VPVNN
|8
|Nizza
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|PNNVV
|9
|Tolosa
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|PNVVP
|10
|Rennes
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|NNNNP
|11
|Paris FC
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|PNVPP
|12
|Brest
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|VVNNP
|13
|Nantes
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|NNNPV
|14
|Le Havre
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|NNNPV
|15
|Angers
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|PPPNV
|16
|Lorient
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|NVPNP
|17
|Auxerre
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|VPPNP
|18
|Metz
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
|PNPPP